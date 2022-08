Sarà l'Europeo più competitivo e spettacolare di sempre. In campo Nikola Jokic e Giannis Antetokounmpo, che hanno vinto gli ultimi quattro titoli di MVP nella NBA, ma anche Doncic, Gobert, Bogdanovic, Schroder. Eccoli in uno spettacolare video con le migliori giocate. Talento, tecnica, fisico: tutto da gustare su Sky Sport e in streaming su NOW dal 1° al 18 settembre

IL GRANDE BASKET SU SKY: GUIDA TV