L'Italia debutta venerdì alle 21 al Forum contro l'Estonia nella sua campaga all'Europeo. Dal trionfo di Nantes 1983 a quello di Parigi 1999, sino al bronzo del 2003 a Stoccolma, ecco nel video tutte le medaglie in campo continentale della Nazionale azzurra. Eurobasket è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 1° al 18 settembre

IL GRANDE BASKET SU SKY: GUIDA TV