Gianmarco Pozzecco a poche ore dalla palla a due con l'Estonia, che segnerà il debutto dell'Italia a Eurobasket: "In molti non credono in noi, ma ho fiducia in questo gruppo, adoro i ragazzi. L'obiettivo è rispettare le gerarchie e divertirci. Sarà un torneo molto competitivo, in cui è impossibile fare pronostici". Eurobasket è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 1° al 18 settembre

"Addetti ai lavori non credono in noi, ma non vogliono dirlo"

"Non è vero che dobbiamo toglierci la pressione, fa parte del mestiere e dobbiamo conviverci. In tanti mi chiedono in che posizione arriveremo, ma è un Europeo molto competitivo in cui non si possono fare pronostici. Gli addetti ai lavori non hanno fiducia ma non hanno il coraggio di dirlo. Ho fiducia nei miei giocatori, li adoro e lo farò anche a fine torneo".