Coach Pozzecco soddisfatto dopo la vittoria contro l'Estonia nell'esordio a Eurobasket: "E' una squadra che si sacrifica, bene vincere la prima in casa, è molto importante. Dedichiamo il successo a Gallinari. Ora pensiamo alla Grecia, una delle squadre più forti che non è solo Antetokounmpo". Sabato il big-match con la Grecia alle 21: diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Soddisfazione in casa Italia per la vittoria con l' Estonia , anche se il giorno è stato 'rovinato' dalla notizia della rottura dei legamenti per Danilo Gallinari . Inoltre, per sabato, c'è da preparare la sfida con la Grecia di Giannis Antetokounmpo .

L'esordio di Giannis Antetokounmpo agli Europei non è certo passato inosservato. Il Forum di Assago ha accolto il due volte MVP della NBA con un'ovazione al suo ingresso in campo e con applausi a ogni giocata contro la Croazia. Entusiasmo alle stelle per il fenomeno dei Bucks, che ha trascinato la sua Grecia al successo e che sabato sfiderà l'Italia: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW ITALIA-ESTONIA LIVE - LA PARTITA VISTA DAL FORUM

Pozzecco: "Gran giorno per noi, importante vincere la prima in casa"

"Voglio dedicare la vittoria a Danilo. Ci manca molto. E' un amico. Amo i miei giocatori, abbiamo giocato al 100 percento. Tonut è la foto di questa partita, si è sacrificato in difesa nonostante non abbia giocato bene in attacco. Lui come tutta la squadra, si sacrifica. E' una gran giorno per noi, vincere la prima gara in casa in Italia non era facile. E' stato importante cominciare in questo modo. Questi ragazzi si aiutano l'uno con l'altro, quando vedi una squadra comportarsi così è perchè è un vero team. Abbiamo fatto 24 assist, ci piace condividere la palla. Non siamo grossi, non siamo atletici ma giochiamo bene a basket. Sabato avremo una delle squadre più forti d'Europa, possiamo perdere con loro ma giocheremo una grande gara. Ci adegueremo, ma dovremo giocare come sempre. La Grecia ha l'MVP del campionato NBA ma non solo, hanno tanti giocatori fortissimi e campioni".