L'esordio di Giannis Antetokounmpo agli Europei non è certo passato inosservato. Il Forum di Assago ha accolto il due volte MVP della NBA con un'ovazione al suo ingresso in campo e con applausi a ogni giocata contro la Croazia. Entusiasmo alle stelle per il fenomeno dei Bucks, che ha trascinato la sua Grecia al successo e che sabato sfiderà l'Italia: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

I RISULTATI DI OGGI - LA PARTITA VISTA DAL FORUM