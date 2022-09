L'Italia debutta agli Europei ricevendo sul parquet del Forum di Assago l'Estonia nella prima partita del girone C. Senza Danilo Gallinari, infortunato, coach Pozzecco cerca punti e conferme dai vari Fontecchio, Mannion, Tonut e dai senatori come Melli e Datome. Il match LIVE alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW IL GRANDE BASKET SU SKY: GUIDA TV Condividi

E' finalmente arrivato il tanto atteso giorno dell'esordio dell'Italia a Eurobasket 2022. Gli azzurri cominciano il proprio cammino ricevendo al Forum di Assago l'Estonia, nella prima partita del gruppo C. Sempre in programma oggi Ucraina-Gran Bretagna (ore 14.15) e Grecia-Croazia (17), che saranno trasmesse da Sky Sport Arena e in streaming su NOW. La squadra di coach Pozzecco affronta l'Estonia, sulla carta una delle squadre meno complicate del girone C, anche se ormai nel Continente il livello si è alzato notevolmente. Privi dell'infortunato Gallinari, gli azzurri si affidano a Fontecchio, Tonut, Polonara e Mannion, trascinatori dodici mesi fa ai Giochi di Tokyo e ai veterani Melli e Datome.

I precedenti con l'Estonia Sono 6 le partite giocate tra Italia ed Estonia, con un bilancio di 4 vinte e 2 perse. Due le gare all'Europeo, molto datate (1937 e 1939), con un successo per parte. Nell'ultimo incrocio valido per le Qualificazioni EuroBasket, lo scorso 19 febbraio 2021 a Perm, in Russia, vittoria estone per 105-101 dopo un supplementare.

Gli azzurri contro l'Estonia #0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, EA7 Emporio Armani Milano)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, EA7 Emporio Armani Milano)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A, EA7 Emporio Armani Milano)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Utah Jazz – NBA) #16 Amedeo Tessitori (1994, 204, C, Umana Reyer Venezia)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, EA7 Emporio Armani Milano)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, P, EA7 Emporio Armani Milano)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, Anadolu Efes Istanbul – Turchia)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A, EA7 Emporio Armani Milano)



Commissario Tecnico: Gianmarco Pozzecco

Assistenti: Carlo Recalcati, Edoardo Casalone, Riccardo Fois, Federico Fucà

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Basket Pozzecco ha scelto: i 12 convocati per l'Europeo Amedeo Tessitori è stata l'ultima scelta di coach Pozzecco per sostituire Danilo Gallinari in vista dell'Europeo di basket, che vedrà l'Italia debuttare venerdì sera al Forum di Assago contro l'Estonia. Ecco il roster definitivo con i 12 azzurri che andranno a caccia di una medaglia. #25 TOMMASO BALDASSO (1998, 192, P, EA7 Emporio Armani Milano) Presenze: 11

Punti: 28

In Maglia Azzurra ha vinto la Medaglia di Bronzo all'Europeo Under 18 del 2016 a Samsun. Ha giocato il campionato europeo Under 16 nel 2014. Poi solo amichevoli con le Selezioni Under 20 e Under 15. Ha esordito il 30 Novembre 2020 nel match contro la Russia. #6 PAUL BILIGHA (1990, 200, C, EA7 Emporio Armani Milano) Presenze: 56

Punti: 247

Con la Nazionale Senior ha partecipato alla Coppa del Mondo nel 2019 e all'edizione 2017 dell'EuroBasket a Tel Aviv e Istanbul. Ha giocato il Campionato Europeo con la maglia della Nazionale Under 20 nel 2010. In totale, con le Giovanili Azzurre, ha collezionato 12 presenze e 75 punti. Ha fatto parte della nazionale Sperimentale nel 2013. Nell'estate del 2017 ha fatto parte della Nazionale Azzurra 3X3. #70 LUIGI DATOME (1987, 203, A, EA7 Emporio Armani Milano) Presenze: 181

Punti: 1612

Ha iniziato con la Nazionale Under 15 nel 2001 e da allora ha vestito le canotte di tutte le selezioni Azzurre ininterrottamente per tutte le estati fino al 2019 (19 anni consecutivi). Questa è la sua stagione in Nazionale numero 20: è il 15esimo Azzurro con più presenze all time. Ha disputato un Campionato del Mondo (2019) e cinque edizioni del Campionato Europeo (2007, 2011, 2013, 2015, 2017).

La formula dell'Europeo La formula dell’Europeo prevede quattro gruppi da sei squadre ciascuno con la formula del girone all’italiana. Le prime quattro formazioni di ogni girone accedono agli ottavi di finale (accoppiamenti A-B, C-D) ad eliminazione diretta così come i quarti e le semifinali. Il 18 settembre le finali per le Medaglie d’Oro, Argento e Bronzo.

I quattro gironi (1/9 settembre) si disputeranno a Milano, Praga (Repubblica Ceca), Tbilisi (Georgia) e Colonia (Germania). Dagli ottavi di finale in poi (10/18 settembre) si giocherà a Berlino. In palio il Nikolai Semashko Trophy, attualmente detenuto dai campioni in carica della Slovenia.