Debutto agevole per la Spagna di Sergio Scariolo, che nel primo match di Eurobasket 2022 batte senza problemi la Bulgaria con il punteggio di 114-87. Nel pomeriggio esordio per i campioni in carica della Slovenia di Doncic, in serata c'è Germania-Francia: le due partite sono in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

GUIDA TV: LE PARTITE DI OGGI SU SKY