Italia-Georgia LIVE su Sky Sport Arena alle 19

La Nazionale di Pozzecco inizia il suo cammino verso il Pre-Olimpico in Porto Rico dal 2 al 7 luglio. Si gioca contro la Georgia di Tornike Shengelia: l'occasione per rivedere Danilo Gallinari in azzurro e notare la reazione di Melli dopo l'addio a Milano. Martedì in programma un altro match contro la Spagna di Scariolo. La partita è in diretta alle 19 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Inizia l'avvicinamento dell'Italbasket al Pre-Olimpico in programma in Porto Rico dal 2 al 7 luglio. Gli azzurri vogliono replicare l'impresa di tre anni fa in Serbia e regalarsi la seconda Olimpiade di fila dopo quella di Tokyo. Il primo test è contro la Georgia di Tornike Shengelia, squadra dalla grande fisicità. C'è molta curiosità per ammirare il ritorno di Danilo Gallinari in Nazionale dopo quasi due anni e una stagione in NBA in cui ha giocato poco, oltre che per vedere come il capitano Nicolò Melli abbia metabolizzato l'addio ufficializzato in settimana dall'Olimpia Milano. Al momento Pozzecco ha mantenuto nel roster a disposizione 13 giocatori: dovrà depennarne ancora uno dall'elenco definitivo prima dell'impegno dall'altra parte dell'Oceano Atlantico. Da ricordare che gli azzurri non possono disporre degli infortunati Simone Fontecchio, Gabriele Procida e Matteo Spagnolo, mentre i veterani Marco Belinelli e Daniel Hackett non fanno più parte della Nazionale da diversi anni.