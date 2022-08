Amedeo Tessitori è stata l'ultima scelta di coach Pozzecco per sostituire Danilo Gallinari in vista dell'Europeo di basket, che vedrà l'Italia debuttare venerdì sera al Forum di Assago contro l'Estonia. Ecco il roster definitivo con i 12 azzurri che andranno a caccia di una medaglia. Eurobasket è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 1° al 18 settembre

ITALIA, CALENDARIO E ORARI