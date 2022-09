Sarà un super sabato di basket su Sky, con il clou alle 21 per la sfida dell'Italia alla Grecia di Giannis Antetokounmpo. Ma non solo, perché alle 14.15 è in programma un altro match del girone C tra Croazia e Gran Bretagna, mentre alle 17.45 a Colonia la Francia e la Lituania vanno a caccia della loro prima vittoria all'Europeo. Tutto in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Terza giornata degli Europei di basket, vedranno l'Italia al Forum contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo. Ma non solo. Sky propone altri due match dal grande fascino. Si parte alle 14.15 con Croazia-Gran Bretagna, partita valida per il girone C in cui sono inseriti gli azzurri. Alle 17.45 sarà invece uno scontro da dentro-fuori quello che vedrà impegnata la Francia delle stelle NBA Gobert e Fournier contro la Lituania di Sabonis in quel di Colonia. Tutto in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.