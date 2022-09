L'Italbasket ha un altro tifoso d'eccezione. Nel giorno che precede il quarto di finale agli US Open contro Casper Ruud, Matteo Berrettini ha svolto l'allenamento a New York con la canotta numero 6 dell'Italbasket impegnata agli Europei. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

ITALIA-UCRAINA LIVE