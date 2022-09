L'Italia torna in campo dopo l'impresa sfiorata con la Grecia: l'avversaria sarà l'Ucraina, che un po' a sorpresa guida il Gruppo C con due vittorie e zero sconfitte. Palla a due al Forum alle 21, diretta Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Terzo impegno per l'Italia a Eurobasket 2022. Al Forum di Assago la squadra di coach Pozzecco affronta l'Ucraina, a sorpresa in testa con la Grecia nel gruppo C. Per gli azzurri il record è di 1-1. Partita da vincere, dunque, per l'Italia, che coltiva speranze di poter chiudere con la miglior posizione possibile il raggruppamento, con le prime quattro che voleranno a Berlino per gli ottavi. Le due squadre si sono affrontate recentemente nelle qualificazioni Mondiali a Riga, con la vittoria italiana grazie ai 20 punti del solito Simone Fontecchio. Il match è in programma alle 21 al Forum di Assago, diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.