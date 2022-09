Torna Giannis Antetokounmpo su Sky: alle 17 il due volte MVP della NBA sfida con la sua Grecia l'Ucraina. Apre il programma alle 14.30 un match di alta classifica del girone B tra Francia e Bosnia. Si chiude alle 21 con l'attesa Italia-Croazia: tutto LIVE su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Sesta giornata degli Europei di basket, che vedrà in campo tutte e 24 le squadre partecipanti. Si tratta del penultimo turno della fase a gironi, che si concluderà giovedì e che promuoverà le 16 formazioni che si trasferiranno a Berlino per giocarsi una medaglia a eliminazione diretta. Il menu di Sky propone alle 14.30 una sfida di altissimo livello tra la rediviva e non brillante Francia e la Bosnia, che dopo aver battuto la Slovenia di Doncic, si candida a essere una delle outsider del torneo. Alle 17 il Forum avrà ancora una volta il piacere di ospitare Giannis Antetokounmpo, che con la sua Grecia sfida l'Ucraina. Il gran finale è alle 21 con Italia-Croazia. Tutto in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.