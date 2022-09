Gianmarco Pozzecco si getta tra le braccia degli amici accorsi al Forum per sostenerlo, tra cui Cassano e Vieri, non trattendo la grande gioia per il successo che ha regalato agli azzurri il pass per Berlino. E' la fine di una serata speciale per il tecnico azzurro. Ma non è finita. L'Italia torna in campo giovedì sera alle 21 contro la Gran Bretagna nel match che chiude il girone C: obiettivo vittoria, con la speranza di evitare il quarto posto che significherebbe scontro con la Serbia di Jokic.