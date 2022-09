In campo oggi tutte e 24 le squadre di Eurobasket. Terzo successo consecutivo della Francia, trascinata da Gobert e Huertel, contro la Bosnia. La Turchia risponde alle polemiche battendo il Belgio, la Polonia vola agli ottavi. Primo successo per l'Estonia. Alle 17 Grecia-Ucraina con Giannis Antetokounmpo in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, alle 21 al Forum tocca agli azzurri con la Croazia

ITALIA-CROAZIA SU SKY, GUIDA TV