Non c'è un attimo di respiro per l'Italbasket, che a 24 ore dal match contro l'Ucraina, sarà di nuovo in campo sul parquet del Forum di Assago contro la Croazia dei vari Bogdanovic, Saric e Zubac. Il match in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW dalle ore 21

Si entra nella fase calda, anzi bollente di Eurobasket. L'Italia sfida al Forum di Assago la Croazia nel quarto incontro del gruppo C, il penultimo della fase a gironi. Pur essendo in un momento storico complicato, la formazione di Mulaomerovic resta una delle possibili outsider del torneo. Bojan Bogdanovic, stella degli Utah Jazz nella NBA, è senza dubbio il leader e l'uomo da cui i croati andranno nei minuti finali del match. Insieme a lui altri giocatori di stampo NBA come Saric e Zubac, insieme al talento e atletismo di Hezonja. Il match in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con la palla a due fissata per le ore 21.