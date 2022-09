Italia terza o quarta nel girone? Le combinazioni

Giornata di riposo per l'Italia dopo l'adrenalinica vittoria con la Croazia che ha regalato gli ottavi di Eurobasket agli azzurri. Alla squadra di Pozzecco potrebbe non bastare vincere giovedì al Forum contro la Gran Bretagna per evitare il 4° posto e il possibile incrocio con la Serbia. Anche se il pallino ce l'hanno in mano Jokic e compagni: ecco tutte le combinazioni

Secondo giorno di riposo per l'Italia all'Europeo di basket. Dopo la scorpacciata di emozioni e adrenalina raccolte nella vittoria contro la Croazia, bisogna già pensare al prossimo appuntamento. Al Forum la sfida è con la Gran Bretagna, fanalino di coda del girone C con un record di 0-4. L'Italia, che è 2-2 in classifica, ha ancora la possibilità di chiudere al 3° posto e di evitare, salvo sorprese, la Serbia nell'ottavo di finale di Berlino. Dando per scontato il successo azzurro sulla Nazionale di Sua Maestà, si rischia seriamente di avere tre squadre appaiate con un record di 3-2. A quel punto entrerebbe in gioco la classifica avulsa, con la squadra di Pozzecco che dovrà necessariamente chiedere una mano a Ucraina e Croazia, che si affronteranno alle 14.15 ad Assago. Tutte le partite dell'ultimo turno del girone C saranno trasmesse su Sky Sport e in streaming su NOW.