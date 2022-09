Il girone C assegna le proprie posizioni: match da non perdere al Forum alle 14.15 tra Croazia e Ucraina, chiude il programma l'Italbasket contro la Gran Bretagna. Nel mezzo lo "spareggio" per andare a Berlino tra Rep. Ceca e Israele. Tutto LIVE su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Si assegnano le posizioni nel girone C, quello che vede protagonista l'Italia e gli ultimi pass per gli ottavi. Proprio per questo motivo, Sky Sport propone due terzi del programma del raggruppamento. Si apre alle 14.15 con il match che più interessa gli azzurri, quello che vede di fronte la Croazia e l'Ucraina. Alle 17.30 ci si sposta a Praga per lo "spareggio" tra Rep.Ceca e Israele. Il gran finale è alle 21, dove al Forum va in scena Italia-Gran Bretagna. Tutto da vivere su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.