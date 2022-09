Coach Gianmarco Pozzecco analizza la vittoria con la Gran Bretagna con un occhio all'ottavo di finale contro la Serbia: "La gara complicata era quella con la Croazia, la pressione è tantissima. Giocare in casa ti aiuta, ma ti responsabilizza. Serbia? La rispettiamo, ma non la temiamo: se giochiamo duro, non è facile per nessuno"

"Alleno questa squadre, vedo ogni giorno i ragazzi e cerco di fare analisi approfondite. Sapevo che la Gran Bretagna avrebbe mollato nel terzo e quarto periodo. Siamo stati bravi con la Croazia a vincere una partita complicata. Le altre hanno giocato contro di noi già da qualificate e avevano un vantaggio. Chi ha giocato queste competizioni, sa che c'è differenza. La pressione è tantissima, vivi insieme per un mese e mezzo e ti prepari solo per giocare queste partite. Giocare in casa ti aiuta ma ti responsabilizza. Sentivo la responsabilità di giocare l'Europeo al Forum, secondo me abbiamo regalato emozioni in due partite. La gente si è innamorata di questi ragazzi".