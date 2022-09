Si chiude oggi la fase a gironi a Milano e Praga. La Croazia piega l'Ucraina 90-85 e condanna l'Italia al 4° posto del girone C. La Finlandia domina l'Olanda con super Markkanen. Alle 17.30 lo spareggio Rep. Ceca-Israele, alle 21 al Forum gli azzurri contro la Gran Bretagna: tutto LIVE su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

IL TABELLONE DEGLI OTTAVI