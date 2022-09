Serbia, ancora tu: i precedenti con l'Italia

L'Italia affronterà domenica a Berlino la Serbia per un posto nei quarti di finale di Eurobasket. Un avversario davvero ostico, guidato dall'MVP della NBA, Nikola Jokic, ma non insuperabile, come dimostra lo storico successo nel preolimpico di Belgrado dodici mesi fa. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul match, che sarà visibile su Sky Sport e in streaming su NOW

Italia contro Serbia, per l'ennesima volta. Gli azzurri si giocheranno contro la Nazionale di Nikola Jokic, due volte MVP della NBA, l'accesso ai quarti di finale di Eurobasket. La partita è in programma domenica a Berlino, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. E' un grande classico quello con la Serbia, prima ancora Jugoslavia e Serbia e Montenegro. Tante le sfide, le lotte contro i vari Divac, Danilovic, Djordjevic, Bodiroga, Teodosic e ora Jokic. Il centro dei Nuggets guida una squadra piuttosto rinnovata, priva del geniale play della Virtus, di Bogdanovic e di Bjelica, infortunatosi prima del via. Jokic è la punta insieme a Micic, play dell'Efes e da tempo in odore di NBA. Allenatore è Svetislav Pesic, già campione d'Europa con la Germania e con la Jugoslavia.