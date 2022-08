Sconfitta dell'Italbasket nella sfida di Supercup contro la Serbia, amichevole persa 90-86 ad Amburgo nell'avvicinamento verso gli Europei. Decisivo l'ultimo quarto per il sorpasso di Jokic e compagni. Applausi per Fontecchio che chiude a quota 25 punti, non bastano nemmeno Melli e Mannion (17 e 16). Sabato alle 16 la finale per il terzo posto contro Germania o Repubblica Ceca

Terza amichevole di avvicinamento agli Europei per l' Italia di Gianmarco Pozzecco che, nella semifinale di Supercup ad Amburgo, perde 90-86 contro la Serbia . Dopo le sconfitte (molto pesante la seconda) contro la Francia, quindi, arriva un altro stop per gli Azzurri ma con forti segnali di miglioramento in seguito al pesante 100-68 di Montpellier. Non basta un ottimo Fontecchio (25 punti) , lui come Melli e Mannion che chiudono a quota 17 e 16 punti. Tra i serbi applausi per Jokic (18). Sabato l'Italbasket affronterà l'ultimo test amichevole nella finale per il terzo posto contro Germania o Repubblica Ceca.

La cronaca della partita

approfondimento

L'Italia sconfitta dalla Francia in amichevole

Out Gallinari per una lieve distorsione, rientro per Datome agli ordini di Pozzecco a differenza di Teodosic assente tra i serbi. Buona partenza degli Azzurri (Fontecchio subito protagonista) prima del sorpasso degli avversari, che chiudono 24-23 il primo quarto. Ripartenza che premia Ricci e Mannion, buon impatto con una gran schiacciata. Momento favorevole all'Italia avanti a +10, vantaggio aggiornato a 9 punti a metà partita (53-44): doppia cifra per Fontecchio e Melli, loro come l'ottimo Milutinov. Meglio i serbi alla ripresa, ma la squadra di Pozzecco piazza un +14 nel segno della coppia Fontecchio-Melli (entrambi a quota 17 punti). Jokic e Mikic tengono a galla gli avversari: a fine terzo quarto è 72-65 per l'Italia. Decisiva l'ultima frazione col ritorno della Serbia, sorpasso che arriva al 37' per la prima volta dopo l'avvio di gara. Tonut riporta avanti gli azzurri con una tripla (85-84), ma Jokic mette la freccia e Kalinic chiude i conti per il 90-86 finale della Serbia.