Si completano a Berlino gli incontri di ottavi di finale di Eurobasket. Termina la favola dell'Ucraina, che viene battuta 94-86 dalla Polonia, che ai quarti sfiderà la Slovenia di Doncic. Alle 18 gli azzurri contro la Serbia, in serata Giannis Antetokounmpo con la sua Grecia affronta la Repubblica Ceca. Tutti i match sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

ITALIA-SERBIA SU SKY: GUIDA TV