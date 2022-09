Servirà un'impresa all'Italia per avere la meglio della Serbia e staccare il pass per i quarti di finale di Eurobasket. Contro gli azzurri una delle squadre più forti del mondo, guidate dall'MVP della NBA Nikola Jokic. Palla a due alle 18, LIVE su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul nostro sito il liveblog con aggiornamenti, cronaca e risultato EUROPEI, LA TOP-10 DELLA PRIMA FASE Condividi

E' il grande giorno di Italia-Serbia all'Europeo di basket. Il quarto posto conclusivo nella prima fase di Milano ha portato in dote per agli ottavi di finale a Berlino il big match contro la Nazionale del due volte MVP della NBA Nikola Jokic, una delle squadre più forti in Europa e non solo. Una storia, quella tra l’Italia e i serbi, che negli ultimi anni ha vissuto capitoli importanti come l’exploit di Belgrado del 2021, la vittoria che ha qualificato gli azzurri ai Giochi Olimpici di Tokyo. Molte cose sono cambiate da allora anche se sono passati solo 14 mesi. La squadra di coach Svetislav Pesic ha dominato il proprio girone inanellando 5 vittorie in 5 gare contro Finlandia, Polonia, Rep. Ceca, Israele e Paesi Bassi, tutti successi netti con gare dall’andamento a senso unico. Per l’Italia invece una strada più tortuosa, fatta di tre vinte (Estonia, Croazia e Gran Bretagna) e due perse (Grecia e Ucraina). Il confronto di oggi non sarà il primo di questa estate, poiché le due formazioni si sono già affrontate il 19 agosto scorso nel torneo amichevole di Amburgo, sempre in Germania: 90-86 per i balcanici con 25 punti di Fontecchio e 18 di Jokic. Diretta Sky Sport Uno e in streaming su NOW dalle 18, sul nostro liveblog cronaca, risultato e aggiornamenti.

FOTOGALLERY FIBA Continua gallery %s Foto rimanenti eurobasket Slovenia, Germania, Spagna e Francia ai quarti A Berlino è subito grande spettacolo negli ottavi di finale di Eurobasket. Doncic trascina la Slovenia con 35 punti nella vittoria sofferta contro il Belgio. La Germania rischia la beffa con il Montenegro ma si salva nel finale. La Francia doma la Turchia dopo un supplementare grazie a un monumentale Gobert. Spagna avanti grazie al successo all'overtime con la Lituania. Domenica alle 18 c'è Italia-Serbia. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW DONCIC SHOW CONTRO IL BELGIO SPAGNA-LITUANIA 102-94 d.t.s. Sergio Scariolo porta la sua squadra ai quarti di finale di Eurobasket dopo una partita straordinaria contro la Lituania. Spagna che deve rivincerla dopo aver subito il canestro del pareggio di Brazdeikis che porta tutti all'overtime. Brown e Garuba sono le armi in più nel supplementare: la nazionale iberica aspetta ora una tra Croazia e Finlandia Spagna : Brown 28, W. Hernangomez 21, J. Hernangomez 13

: Brown 28, W. Hernangomez 21, J. Hernangomez 13 Lituania: Kuzminskas 18, Braizdeikis 17, Sabonis 15 GERMANIA-MONTENEGRO 85-79 Un primo tempo da urlo, una ripresa da incubo. La Germania vola ai quarti, ma soffre tremendamente contro il Montenegro. Spinta dall'arena di Berlino, la Nazionale tedesca va negli spogliatoi sul +24 dopo aver doppiato i rivali. Nel 2° tempo sale in cattedra Perry (25 punti) che trascina i suoi a una clamorosa rimonta. I tedeschi sono freddi nel finale e attendono ora la vincente di Grecia-Rep. Ceca

Datome: "Non si può più sbagliare, ma siamo pronti" "Comincia una nuova fase – ha detto il Capitano Gigi Datome – quella in cui non si può sbagliare. Avremmo voluto conseguire un piazzamento migliore a Milano ma ora è inutile guardare indietro. La Serbia è una squadra forte ma sono al mio sesto europeo e l’esperienza mi ha insegnato che nelle fasi ad eliminazione diretta ogni dettaglio conta e nessuno può permettersi di sottovalutare gli avversari.Già ad Amburgo abbiamo saggiato le qualità dei serbi pur non sfigurando, anzi. Siamo qui e vogliamo provarle tutte per andare avanti”. Nicolò Melli: "Conosciamo bene la Serbia per averla affrontata diverse volte negli ultimi anni. Hanno un roster profondo e con molta qualità in ogni zona del campo. Dovremo essere concentrati sulle nostre cose per 40 minuti e provare ad inceppare i loro meccanismi il più possibile". Stefano Tonut: "Anche lo scorso anno partivamo da sfavoriti – ha detto Stefano Tonut – e per di più giocavano in trasferta sul loro campo. Oggi questa Serbia è ancora più forte e sarà un’impresa batterla. Ma questa squadra ha grande forza di volontà e determinazione nell’ andare oltre i propri limiti”.

I precedenti tra Italia e Serbia 14 partite giocate (3 vinte/11 perse)

La prima: Qualificazione Europeo, 20 agosto 2008 (Cagliari), Italia-Serbia 64-78

L’ultima: Amichevole, 19 agosto 2022 (Amburgo, Germania), Serbia-Italia 90-86

La vittoria più larga: Giochi del Mediterraneo, 1° luglio 2009 (Roseto), Italia-Serbia 75-64 (+11)

La sconfitta più pesante: Amichevole, 17 agosto 2019 (Atene, Grecia), Italia-Serbia 64-96 (-32)

Gli azzurri contro la Serbia #0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, EA7 Emporio Armani Milano)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, EA7 Emporio Armani Milano)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A, EA7 Emporio Armani Milano)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Utah Jazz – NBA)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 204, C, Umana Reyer Venezia)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, EA7 Emporio Armani Milano)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, P, EA7 Emporio Armani Milano)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, Anadolu Efes Istanbul – Turchia)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A, EA7 Emporio Armani Milano)

Commissario Tecnico: Gianmarco Pozzecco

Assistenti: Carlo Recalcati, Edoardo Casalone, Riccardo Fois, Federico Fucà

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti eurobasket Non solo Luka e Giannis: 10 storie della 1^ fase Giornata di riposo all'Europeo, in vista degli ottavi di finale al via da domani a Berlino. Dai fenomeni Doncic, Antetokounmpo e Jokic al nostro 'MVP' Fontecchio, ecco le dieci storie che ci ha lasciato in eredità la prima fase di Eurobasket. Tutte le partite dagli ottavi sono LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW IL TABELLONE DEGLI OTTAVI I 47 PUNTI DI LUKA MAGIC Luka Doncic sta riscrivendo la storia del basket europeo. La prestazione contro la Francia entra di diritto tra le migliori di sempre, la seconda dal punto di vista statistico con i 47 punti segnati. La stella dei Mavs è leader, trascinatore, top scorer: a Colonia in tribuna si sono viste più persone con la canotta di Dallas che con quella della Germania GIANNIS, LA ROCKSTAR DI ASSAGO Mai si era vista un'accoglienza simile per un giocatore non americano di basket. Giannis Antetokounmpo ha ormai uno status simile a quello di una rockstar o di un membro del 'Dream Team': acclamato dentro e fuori il palazzo, atteso come un semidio dalle migliaia di persone che hanno affollato il Forum a ogni incontro. La stella dei Bucks li ha premiati con 4 presenze su 5 e tante giocate spettacolari, anche contro gli azzurri JOKIC, UN DOMINATORE IN PANTOFOLE Caracollando, ciondolando, limitando gli sforzi estremi. Come d'abitudine, Nikola Jokic sembra quasi disinteressato a quello che succede in campo. Ma è la norma, anche dall'altra parte dell'oceano. In compenso sta dominando Eurobasket, da lungo e da creatore di gioco di una Serbia che sembra un'armata difficilmente arrestabile verso una medaglia

Il roster della Serbia #7 Dejan Davidovac (1995, 202, A, CSKA Mosca – Russia)

#9 Vanja Marinkovic (1997, 198, G, Baskonia – Spagna)

#10 Nikola Kalinic (1991, 203, A, Barcellona – Spagna)

#11 Vladimir Lucic (1989, 204, A, Bayern Monaco – Germania)

#14 Dusan Ristic (1995, 213, C, Fuenlabrada – Spagna)

#15 Nikola Jokic (1995, 213, C, Denver Nuggets – NBA)

#16 Nemanja Nedovic (1991, 192, G, Stella Rossa)

#21 Marko Jagodic-Kuridza (1987, 205, A, Buducnost – Montenegro)

#22 Vasilije Micic (1994, 196, P, Anadolu Efes – Turchia)

#23 Marko Guduric (1995, 196, A, Fenerbahce – Turchia)

#25 Ognjen Jaramaz (1995, 193, G, Bayern Monaco – Germania)

#33 Nikola Milutinov (1994, 213, C, CSKA Mosca – Russia)



Allenatore: Svetislav Pesic

Assistenti: Oliver Kostic, Marko Marinovic