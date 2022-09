La giocata simbolo dell'impresa azzurra contro la Serbia negli ottavi di finale di Eurobasket la firma Nicolò Melli, che dopo aver limitato Nikola Jokic per tutto il match, rifila una stoppata incredibile nel finale al due volte MVP della NBA. Per l'ala di Milano partita eroica da 19 punti, 6 rimbalzi e un clinic in difesa

ITALIA AI QUARTI, SERBIA KO - VIDEO. FONTECCHIO, RUBATA E MAGIA