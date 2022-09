L'Italia si gioca l'accesso a una storica semifinale dell'Europeo affrontando la Francia, che proprio dodici mesi fa a Tokyo aveva sbarrato la strada di Melli e compagni ai quarti. Palla a due alle 17.15: chi vince sfiderà venerdì la Slovenia di Doncic o la Polonia, in campo alle 20.30. Eurobasket è in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

L'Italia per entrare nella storia. Oggi alle 17.15 a Berlino, gli azzurri incrociano la Francia in un match che vale la semifinale dell'Europeo. Dopo l'impresa con la Serbia, la formazione di Pozzecco non vuole smettere di sognare. Di fronte avrà la squadra transalpina, che vanta giocatori di livello NBA come Gobert (3 volte miglior difensore della lega americana) e Fournier e di profilo internazionale di alta Eurolega come Huertel e Yabusele. Coach Collet, storico allenatore della Nazionale, è il collante della generazione che è passata da Tony Parker e Boris Diaw a quella di oggi, capace di arrivare ai quarti nonostante non abbia finora impressionato. Dodici mesi fa la Francia battè l'Italia proprio nei quarti dei Giochi Olimpici, dove poi conquistò l'argento. Chi vince affronterà in semifinale una tra Slovenia e Polonia (ore 20.30). I match saranno trasmessi in diretta da Sky Sport Arena e in streaming su NOW.