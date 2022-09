Basket

Al via giovedì gli Europei di basket, giunti alla loro 41^ edizione. L'Italia ha trionfato in due occasioni, nel 1983 e nel 1999, mentre il record di successi appartiene all'Unione Sovietica/Russia. Ecco l'albo d'oro della manifestazione. Eurobasket 2022 è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW ITALIA, CALENDARIO E ORARI