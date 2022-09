Alla Virtus la Supercoppa, Sassari battuta 69-72

1995, 2021, 2022. Terza nella storia, seconda di fila. La Virtus vince ancora e mette in bacheca una nuova Supercoppa nell'atto conclusivo della Final Four conquistata contro la Dinamo Sassari di Bucchi a Brescia. 72 a 69 i risultato finale, dopo una partita di rincorsa per la squadra di Scariolo - fresco di oro europeo con la Spagna e campione proprio nella sua città -, sotto nel parziale di metà tempo (49-43 Sassari) e sotto anche dopo la sirena del terzo quarto (-2), ma capace di rimontare fino alla vittoria, pur senza gente come Teodosic, Hackett, Shengelia, Abass e Jaiteh.