Eurocup, 2^ giornata. Oggi su Sky Venezia e Trento

Tra oggi e venerdì dieci le partite trasmesse su Sky e in streaming su NOW tra Eurolega ed Eurocup. Quest'ultima in campo per la seconda giornata di Regular Season e con tre italiane in corsa. La prima da seguire sarà la Reyer, che oggi alle 20, a Venezia, se la vedrà con i francesi del Bourg en Bresse; alle 22, in differita, sarà la volta della Dolomiti Trento, in casa degli inglesi London Lions; mercoledì alle 20.30 chiusura con la Gemini, che a Brescia incontrerà gli ucraini della Promotey.