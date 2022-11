Stasera Brescia-Bourg en Bresse LIVE su Sky

Tra oggi e domani si giocherà la quarta giornata della Eurocup, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Apre il programma Brescia contro Bourg en Bresse, mercoledì toccherà a Venezia e Trento

Quarta giornata della Regular Season per la Eurocup 2022-2023 che tra oggi e domani vedrà sul parquet tre formazioni italiane, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. La prima in campo sarà Brescia, impegnata in casa contro i francesi del Bourg en Bresse. Il quintetto di coach Magro, a caccia del terzo successo consecutivo nella competizione, affronterà l'unica squadra ancora imbattuta. Mercoledì, invce, toccherà a Trento e Venezia. I trentini, ancora fermi a quota 0 punti, giocheranno in Israele contro l'Hapoel Tel-Aviv, mentre i veneti ospiteranno al PalaTaliercio gli sloveni del Cedevita Lubiana.