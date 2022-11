Pozzecco chiama 18 giocatori per Spagna e Georgia

Il Ct dell'Italia ha convocato 18 giocatori per le sfide di qualificazione al prossimo mondiale contro Spagna (11 novembre) e Georgia (14 novembre). Non ci sarà Melli, per una scelta concordata con Pozzecco. Entrambi i match in diretta su Sky Sport

L'Italia del basket punta il Mondiale 2023. Il Ct Pozzecco ha convocato 18 giocatori per il raduno che inizierà a Pesaro lunedì 7 novembre, prima delle sfide contro Spagna e Georgia. Gli azzurri scenderanno in campo venerdì 11 novembre a Pesaro contro i Campioni del Mondo e d’Europa in carica della Spagna (ore 21.00, diretta Sky Sport) e lunedì 14 novembre a Tbilisi per affrontare i padroni di casa della Georgia (ore 16.00 italiane, diretta Sky Sport). L'obiettivo è provare a fare bottino pieno in entrambe le gare, staccando così il pass prima delle ultime due gare in programma a febbraio.

Niccolò Mannion, Paul Biligha, Stefano Tonut, Giampaolo Ricci, Tommaso Baldasso e Alessandro Pajola si aggregheranno alla squadra il 10 novembre. Non convocato invece Nicolò Melli. “D’intesa con il Ct -ha detto Melli- abbiamo deciso che non prenderò parte al raduno in vista delle gare contro Spagna e Georgia. La Nazionale rimane una mia priorità e tornerò a disposizione nel 2023. Nel frattempo faccio ai miei compagni un grande in bocca al lupo. L’obiettivo è qualificarci al Mondiale il prima possibile e proseguire il nostro percorso di crescita".

Elenco convocati