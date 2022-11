Alla Vitrifrigo Arena di Pesaro torna in campo la Nazionale di Gianmarco Pozzecco dopo l'Europeo di settembre chiuso con la bruciante sconfitta contro la Francia ai quarti di finale. Di fronte ci sono proprio i campioni d'Europa guidati da coach Sergio Scariolo: in palio c'è la qualificazione ai Mondiali della prossima estate in Giappone, Indonesia e Filippine. Negli azzurri, che giocheranno anche lunedì in Georgia, assenti i giocatori impegnati in Nba ed Eurolega