Soddisfazione per Gianmarco Pozzecco dopo la vittoria in Georgia che ha regalato il pass per i Mondiali all'Italia: "Siamo una squadra di eroi, i ragazzi vanno sempre oltre i loro limiti. Meritano vittoria e qualificazione. Hanno un carattere infinito, sul -5 pensavo fosse finita, ma loro non mollano mai. Ora ci vediamo in Asia"

ITALIA AI MONDIALI: GEORGIA KO