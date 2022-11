L'Olimpia Milano crolla nel 9° turno di Eurolega contro l'Efes Istanbul. Al Forum di Assago finisce tra i fischi, con il punteggio di 80-51 per i campioni d'Europa in carica, che sanciscono la 5^ sconfitta di fila per l'EA7. Coach Messina: "E' stato imbarazzante". Mercoledì tocca alla Virtus contro il Panathinaikos, l'EA7 di nuovo in campo giovedì contro il Fenerbahce. L'Eurolega è su Sky Sport e in streaming su NOW

L'Olimpia Milano crolla 51-80 contro l'Efes Istanbul campione d'Europa in carica nel 9° turno di Eurolega. Per la squadra di Ettore Messina (2-7 il record stagionale), che si è presentata in campo priva di Shields, Datome, Baron e Tonut ma che ha visto l'esordio del francese Tim Luwawu-Cabarrot, si tratta della quinta sconfitta di fila, che ha portato come conseguenza i fischi del Forum di fine partita. Non c'è tempo per riposare nè per leccarsi le ferite: l'EA7 torna in campo tra meno di 48 ore per affrontare un'altra corazzata europea come il Fenerbahce: diretta alle 20.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.