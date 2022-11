L'Italia si qualifica per la fase finale di Eurobasket 2023, che si terrà dal 15 al 25 giugno in Israele e Slovenia: decisiva la vittoria di Napoli sulla Slovacchia, battuta 81-60, nella quarta giornata delle Qualificazioni. Protagoniste Verona con 16 punti e Keys con 14. Eurobasket in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

L'Italia batte la Slovacchia 81-60 nel 4° turno di Qualificazioni a Eurobasket 2023 e vola alla fase finale del torneo continentale. Al PalaBarbuto di Napoli, 72 ore dopo la passeggiata con la Svizzera, le ragazze di Lino Lardo bissano una grande prestazione anche contro le slovacche, conquistando la quarta vittoria nel girone e staccando il pass per Israele e Slovenia (15-25 giugno 2023). Partita messa in ghiaccio già alla fine del primo tempo, dominato 42-24. Nella ripresa spazio a tutte le azzurre, che ampliano il vantaggio e chiudono a +21. Per l'Italia 16 punti di Verona, 14 di Keys in una serata in cui Zandalasini mette a referto solo 4 punti (2/7 dal campo), ma con 5 rimbalzi e 6 assist. Per la qualificazione aritmetica decisiva anche la vittoria di Lussemburgo in casa della Svizzera. L’Italia tornerà in campo nella prossima finestra di febbraio con il pass in tasca, quando sfiderà Lussemburgo e Svizzera.