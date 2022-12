Nel pre partita aggrediti e picchiati 15 sostenitori del club italiano, in trasferta in Grecia per seguire il match di Champions League della squadra. Cinque tifosi italiani feriti, non hanno avuto necessità di cure in ospedale: il club emiliano ha trasferito i tifosi in hotel. Circa settanta gli ultras dell'AEK responsabili dell'agguato. La condanna della Pallacanestro Reggiana: "Disappunto e sdegno per la brutale aggressione"

Quindici tifosi italiani della Pallacanestro Reggiana sono stati aggrediti e picchiati ad Atene, dove la squadra era impegnata per un match di Champions League contro l’AEK. Ci sarebbero cinque feriti, che avrebbero riportato lievi contusioni ma a quanto si apprende fortunatamente non così gravi da richiedere di essere ricoverati in ospedale. Dopo l'aggressione i tifosi sono stati riaccompagnati in albergo, scortati dalla polizia greca, con un pullman messo a disposizione dalla Pallacanestro Reggiana per permettere loro di mettersi al sicuro. Il club italiano ha chiesto agli organizzatori della competizione se vi fossero margini, dato l'accaduto e la preoccupazione per i connazionali, per rinviare la partita. La Fiba ha fatto sospendere il riscaldamento pre gara e iniziato un giro di telefonate per capire il da farsi. Al termine di questi colloqui è stato comunicato che la partita si sarebbe regolarmente giocata e che un eventuale rifiuto avrebbe potuto portare a penalizzazioni e sanzioni. Staff tecnico e giocatori ne hanno preso atto e sono scesi in campo. Andrea Cinciarini e compagni sono stati sconfitti 68 a 59.