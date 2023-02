La Nazionale Femminile in campo in Lussemburgo, penultimo impegno di qualificazione che vedono le Azzurre già certe di un posto all'EuroBasket 2023 che si giocherà dal 15 al 25 giugno in Slovenia e Israele. Coach Lardo, che punta a terminare imbattuto il girone, si affida alle 'big' come Zandalasini. Il match in diretta dalle 19 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW e skysport.it

