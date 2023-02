Final Eight di Coppa Italia, il calendario e le partite

Scattano mercoledì al Pala Alpitour di Torino le Final Eight di Coppa Italia. Tutti a caccia dell'Olimpia Milano campione in carica, che debutta ai quarti contro Brescia. Sarà finale contro la Virtus Bologna? Ecco il calendario di tutte le partite, che saranno visibili su Eurosport 2, canale 211 Sky

Al via mercoledì al Pala Alpitour di Torino le Final Eight di Coppa Italia di basket. Campione in carica è l' Olimpia Milano , che si presenta anche con la prima testa di serie del tabellone. La squadra di coach Ettore Messina affronterà nel match d'esordio la Germani Brescia dell'ex Amedeo Della Valle. Nella stessa parte del tabellone anche Pesaro e Varese . Dall'altra parte la favorita è la Virtus Bologna , che se la vedrà ai quarti con la Reyer del nuovo coach Spahija. Nell'ultimo quarto il Derthona , finalista nel 2022, affronta Trento .

Gandini: "Final Eight sono il fiore all'occhiello della Lega"

"La Final Eight è l’evento principale organizzato direttamente dalla Lega - ha spiegato il presidente della LBA, Umberto Gandini, a 'GQ' -. Da quando sono arrivato abbiamo introdotto parecchie novità: per esempio, abbiamo rinnovato il trofeo e cambiato leggermente la formula. Quest’anno abbiamo scelto Torino, un impianto di notevoli dimensioni: è una dichiarazione, è la voglia di affermare che la pallacanestro ha cittadinanza ovunque, anche in città non rappresentate da una squadra di Serie A, proprio come Torino".