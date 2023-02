Olimpia Milano subito in campo nel giorno che vede l'avvio delle Final Eight di Coppa Italia: i campioni in carica affrontano alle 18 al Pala Alpitour di Torino la Germani Brescia. Alle 20.45 la sfida tra Pesaro e Varese. Giovedì tocca alla Virtus Bologna. Tutti i match in diretta su Eurosport 2, canale Sky 211

Scattano oggi le Final Eight di Coppa Italia di basket. Subito in campo l'Olimpia Milano, campione in carica, che al Pala Alpitour affronta ai quarti di finale la Germani Brescia dell'ex Amedeo Della Valle. Palla a due alle ore 18. Subito dopo l'alto quarto di finale vedrà opposte Pesaro e Varese, quest'ultima sconfitta proprio tre giorni fa in campionato dalla stessa EA7. Previsto per giovedì l'esordio della Virtus Bologna di Sergio Scariolo, che sfida la Reyer Venezia. Completa il programma Tortona-Trento. Si gioca con la formula dello scontro diretto: finale in programma domenica alle ore 18. Tutti i match saranno trasmessi da Eurosport 2, canale 211 Sky e disponibile anche sull'app SkyGo.