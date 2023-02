L'Italia affronta a Livorno l'Ucraina nel penultimo turno di qualificazioni ai Mondiali di basket del 2023, con gli azzurri già qualificati per la fase finale. La squadra di Pozzecco tornerà in campo domenica contro la Spagna. I match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

L’Italia di Gianmarco Pozzecco è pronta a tornare sul parquet per due partite ufficiali nel giro di pochi di giorni, entrambe valide per il Girone L della seconda fase di qualificazione al mondiale del 2023 che si terrà in Giappone, Filippine e Indonesia dal 25 agosto al 10 settembre. Si tratta della finestra conclusiva di queste qualificazioni e la prima di queste ultime due partite si svolgerà domani a Livorno, avversaria l’Ucraina. Dal Modigliani Forum della città toscana, diretta alle ore 21 su Sky Sport 257 e NOW. Italia-Ucraina verrà proposta, poi, anche in differita alle 23 su Sky Sport Arena e NOW.