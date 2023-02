L'Italia batte l'Ucraina nel penultimo match di qualificazione ai Mondiali del 2023. Gli azzurri di coach Pozzecco, con il pass già in tasca, si sono imposti con il punteggio di 85-75 grazie ai 28 punti di un incontenibile Nico Mannion. Domenica l'ultima sfida contro la Spagna, in diretta alle 18 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW