L'Italia torna a vincere in Spagna dopo diciotto anni e lo fa 72-68 nel match che chiude le qualificazioni ai Mondiali 2023. Azzurri che chiudono a pari punti con la squadra di Sergio Scariolo, pareggiano anche il doppio confronto dopo il -4 subito a Pesaro, ma scivolano in seconda posizione nel girone a causa della differenza punti complessiva con gli iberici. E' un'impresa che fa sognare in vista del torneo, con i sorteggi previsti ad aprile e il via per fine agosto, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.