Eurolega donne, Schio vola alle Final Four

Dopo 21 anni l'Italia torna ad avere una squadra qualificata per le Final Four di Eurolega femminile. A compiere l'impresa è il Famila Schio, che sul parquet casalingo del PalaRomere si è aggiudicato gara-3 del quarto di finale contro le spagnole del Valencia, ko con il punteggio di 62-53. Le venete, che affronteranno in semifinale le turche del Fenerbahce il prossimo 14 aprile, riportano così il nostro Paese alla fase finale della competizione continentale. L'ultima volta, nel 2002, fu Parma a entrare nelle magnifiche quattro del torneo. La squadra emiliana fu poi sconfitta in semifinale dalle polacche del Lotos Gdynia, ma riuscì a conquistare il terzo posto superando nella 'finalina' le russe del Ruzomberok. Schio dovrà affrontare un avversario ostico come il Fenerbahce, ma il suo sogno, e quello dell'Italia del basket, continua.