Un tiro da record che entra di diritto nel Guinness dei primati: il gruppo dei Dude Perfect, specializzati in questo tipo di imprese, ha stabilito un nuovo primato. Hanno lanciato un pallone da basket dall’alto della Strat Tower di Las Vegas, un hotel-casinò con una delle torri panoramiche più alte degli Stati Uniti: 856 piedi, circa 260 metri. Sono rimasti tre giorni sulla torre con un unico obiettivo e alla fine sono riusciti a fare centro. Come documentato in un video davvero impressionante