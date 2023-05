Italbasket femminile, Cina e Spagna verso Europeo

Le Azzurre della nazionale di basket tornano in campo su Sky Sport Arena e su NOW. Due le sfide di preparazione a FIBA Women’s Eurobasket 2023: mercoledì 24 maggio contro la Cina, giovedì 25 contro la Spagna nel triangolare di Vigo. Inoltre, il 26 maggio, appuntamento su Sky Sport 24 per la presentazione della squadra azzurra

Su Sky e in streaming su NOW le tappe di avvicinamento della Nazionale femminile di basket a FIBA Women’s Eurobasket 2023 . Le azzurre, guidate del Commissario Tecnico Lino Lardo , volano in Galizia per un triangolare in cui l’Italia sarà opposta alla Cina e alle padrone di casa della Spagna.

Italia contro Cina e Spagna, live su Sky Sport Arena

Due le sfide che vedranno protagoniste l’Italia: mercoledì 24 maggio alle 20, in diretta su Sky Sport Arena e NOW, le azzurre affronteranno la Cina, vicecampione del mondo. Il giorno dopo, la seconda sfida del triangolare contro la Spagna, una delle favorite per la vittoria degli Europei; appuntamento giovedì 25 maggio alle 19, in diretta su Sky Sport Arena e NOW. Le telecronache di entrambi gli incontri saranno di Geri De Rosa, con il commento tecnico di Silvia Gottardi.

Le Azzurre il 26 maggio a Sky Sport 24

L’intera Nazionale, al ritorno dalla Spagna, sarà poi presentata in diretta negli studi di Sky Sport 24 nel pomeriggio di venerdì 26 maggio. FIBA Women’s Eurobasket 2023 si svolgerà in Israele e Slovenia dal 15 al 25 giugno; l’Italia, inserita nel girone B, disputerà le sue partite a Tel Aviv ed esordirà il 15 giugno contro la Repubblica Ceca, per affrontare poi il 16 Israele e il 18 il Belgio.