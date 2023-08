Finale pazzesco tra Italia e Turchia alla Trentino Basket Cup. Spissu ha la palla in mano a sette secondi dalla fine sulla linea dei tre punti: nessuno lo pressa, ma cede alla tentazione del tiro, sbagliato. Kabaca raccoglie il rimbalzo e spara sulla sirena da sotto il proprio canestro difensivo, a una mano, come un quarterback di football. È la pazzesca tripla che vale l'overtime, poi vinto dagli azzurri con Spissu protagonista. Lui a Sky dopo la partita: "Prometto, non lo farò più"

TUTTO SULLA PARTITA