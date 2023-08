La nazionale di Pozzecco inizia la preparazione al Mondiale con una vittoria sulla Turchia nella semifinale della Trentino Basket Cup. Finale thriller con tripla di Kabaca da fondo campo sulla sirena che porta la gara all'overtime. Ai supplementari protagonista Spissu (che era stato protagonista, ma in negativo, sul finale di quarto quarto). Sabato 5 agosto alle 20.30 la finale con la Cina di Sasha Djordjevic in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Ottima Italia nei primi due quarti, qualche difficoltà in più negli ultimi, un finale pazzo e, alla fine, la vittoria. Il cammino della nazionale di Pozzecco verso il Mondiale - live dal 25 agosto al 10 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW - inizia con una vittoria sulla Turchia nella semifinale della Trentino Basket Cup. Fontecchio top scorer con 21 punti, finale da non credere con la tripla di Kabaca da fondo campo sulla sirena che porta la gara all'overtime dopo gli errori di Spissu, poi decisivo al supplementare. Ora la finale contro la Cina di Sasha Djordjevic sabato 5 agosto alle 20.30 in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

Grande Italia in avvio Pubblico numeroso con gli occhi sul parquet della BLM Group Arena di Trento. Intanto la Cina ha già battuto Capo Verde col punteggio di 86-66 nell'altra semifinale. Quintetto base di Pozzecco con Spissu, Tonut, Fontecchio, Polonara e Melli. Contro c'è la Turchia allenata da coach Ergin Ataman, per due volte vincitore dell’Eurolega con l’Efes, che però non sarà nelle trentadue al Mondiale. Super avvio: Fontecchio ne mette dodici nei primi sette minuti di partita e l'Italia parte forte mettendo subito distanza, scappando sul 23-14. Tonut fa esplodere palazzetto con stoppata ma, dopo un avvio super da 23 punti in cinque (o poco più) minuti, ne arrivano appena 2 nella restante parte del quarto.

49-38 all'intervallo Datome, Tonut, Severini, Ricci e Spagnolo iniziano il secondo. Severini, in particolar modo, lo inizia con una tripla. Tonut, con la solita partenza lungo linea di fondo, arriva fino alla schiacciata lanciando la seconda grande ovazione del palazzetto di Trento. Poi anche Gabriele Procida debutta nel match, dunque dentro anche Diouf. Sempre Fontecchio nel vivo: altra tripla che vale +11, 43-32, è il massimo vantaggio azzurro. Anche Woldetensae si iscrive alla partita con una tripla che manda l'Italia sempre più avanti nel punteggio: 49-38 segna il tabellone a metà tempo. La squadra del Poz viaggia ad alto ritmo, muove bene palla e costruisce buoni tiri. Spesso dentro grazie alle buone percentuali dei suoi singoli.

Finale thriller Nel terzo quarto, però, l'Italia ha un altro volto: la Turchia si avvicina a -4 e Pozzecco chiama timeout, ma poco dopo la squadra di Ergin Ataman segna ancora, accorcia e sorpassa con la tripla del +1 e un 12-0 di parziale in avvio. Polonara dalla lunetta (uno su due) e Tonut interrompono il ritmo avversario; ma la gara è cambiata. L'Italia trova meno soluzioni e ha meno scarichi davanti. Tante anche le palle perse, ma Melli d'esperienza guadagna un giro in lunetta che ridà fiato alla partita. Severini e Spagnolo le seguono e rimettono 7 punti con un parziale di 6-0. Il terzo quarto finisce 18 a 12 Turchia, sul tabellone 61-56 azzurro. La lotta prosegue nel quarto quarto, punto dopo punto, la Turchia rosicchia sempre qualcosa ma l'Italia resta davanti. Il finale è un thriller: Spissu va in lunetta a dodici secondi dalla fine per mettere il punto alla semifinale, chiudendo la gita con uno zero su due. Il rimbalzo è comunque azzurro con palla che torna a Spissu sulla linea dei tre. Nessuna pressione: può tenere palla in mano fino alla sirena, invece prova la tripla col cronometro ormai agli sgoccioli. Errore, Kabaca la raccoglie e spara da fondo campo come un quarterback NFL, trovando la più incredibile delle triple. Overtime. GUARDA IL VIDEO Assurdo Kabaca: tripla da fondo campo sulla sirena

Overtime azzurro Al supplementare inizia bene la Turchia con un 5-0 di parziale, poi proprio Spissu piazza la tripla che tiene viva l'Italia. La Turchia ritorna a +5 a 2' dalla fine ma ancora Spissu - protagonista in negativo per il supplementare - ne mette altri tre. Polonara dalla lunetta riporta tutto in parità, e Tonut firma il +2 in contropiede sulla giocata difensiva di Melli (7-0 di parziale). Finisce 90-89 con partita in bilico fino a due decimi dalla fine. A sorride è l'Italia.