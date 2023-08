L'Italia vince la Trentino Cup: travolta la Cina

Dopo la semifinale thrilling contro la Turchia, gli azzurri di Gianmarco Pozzecco alzano il trofeo del primo appuntamento di preparazione al Mondiale di agosto e settembre. Liquidata nettamente la Cina 79-61 in una partita in discussione solo per 20 minuti e tenendo a riposo titolari come Melli e Fontecchio. Spagnolo nominato Mvp della competizione

Buona la prima. L'Italia di Pozzecco ha iniziato bene la preparazione al Mondiale in programma a fine agosto in Giappone, nelle Filippine e in Indonesia. Gli azzurri hanno vinto la Trentino Cup, vincendo 79-61 la finale contro la Cina . Dopo la semifinale risolta al supplementare contro la Turchia, Datome e compagni hanno affrontato una partita con molte meno insidie. Pozzecco ha tenuto a riposo Melli e Fontecchio e ha fatto giocare solo i primi quattro minuti a Spissu.

La partita

La Cina allenata dall'ex coach di Bologna Djordjevic inizia meglio a suon di triple, ma l'Italia si scuote e chiude 27-19 il primo quarto. Nel secondo periodo gli azzurri mantengono il vantaggio e vanno a riposo avanti di 11 punti (42-31). Il vero allungo arriva dopo l'intervallo: un super parziale vale il 60-40 con cui la partita si chiude virtualmente dieci minuti prima della sirena finale. Il resto del match scivola via veloce, un'occasione per i giocatori ancora non sicuri di un posto nel roster per il Mondiale di mettersi in evidenza e convincere Pozzecco. Matteo Spagnolo, che quest'anno ha giocato proprio a Trento, è stato nominato MVP del torneo con un'ovazione del pubblico a fine partita. 13 punti per lui, 12 per Diouf, 11 per la coppia di Milano Ricci-Caruso e 10 per Procida, autore di una superba schiacciata nel terzo quarto.