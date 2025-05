Seconda Eurolega nella sua storia per il Fenerbahce, prima in carriera per un emozionato Nicolò Melli (accompagnato nella premiazione dalla figlia Matilde). La squadra di Jasikievicius ha battuto 81-70 il Monaco nella finale di Abu Dhabi. Nigel Hayes-Davis nominato MVP delle Final Four. Nella finale per il terzo posto l’Olympiacos ha battuto 97-93 il Panathinaikos.

