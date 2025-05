È tempo di Final Four: Monaco, Olympiacos, Panathinaikos e Fenerbahce sono pronte a sfidarsi ad Abu Dhabi, all'Etihad Arena, per accedere all'ultimo appuntamento di questa stagione di Eurolega. Si inizia con le semifinali: Fenerbahce-Panathinaikos, in diretta alle 17 su Sky Sport Uno e NOW e Olympiacos-Monaco, in diretta alle 20 su Sky Sport Arena e NOW

Lo spettacolo e le emozioni della Turkish Airlines EuroLeague 2024/25 sono in diretta su Sky e in streaming su NOW. È arrivato il momento della Final Four che assegna il trofeo più prestigioso del basket europeo, in programma dal 23 al 25 maggio all'Etihad Arena, nuova struttura da 12 mila posti ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi.

Domani, venerdì 23 maggio, è il giorno delle semifinali: si comincia alle 17 in diretta su Sky Sport Uno e NOW con la sfida tra Fenerbahce e Panathinaikos. Alle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW il secondo incontro, tra Olympiacos e Monaco. Domenica 25 maggio le finali: alle 16 la finale per il 3° e 4° posto su Sky Sport Arena e NOW, alle 19 la finale per il 1° e 2° posto su Sky Sport Uno e NOW.

Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande basket europeo della Turkish Airlines EuroLeague è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.

Nel fine settimana anche le prime due partite amichevoli della Nazionale Azzurra femminile in vista del FIBA Women's Eurobasket 2025: doppia sfida in casa del Belgio venerdì 23 maggio alle 20 su Sky Sport Max e NOW e domenica 25 maggio in differita alle 21 su Sky Sport Arena e NOW.